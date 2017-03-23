Ему грозит 3 года заключения.

В суд Верхнего Уфалея передано уголовное дело в отношении местного жителя, чей 3-летний сын-инвалид скончался в больнице. Мальчик, оставленный матерью на попечение пьющего отца, попал к врачам с дистрофией, поражением органов дыхания и центральной нервной системы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, отец обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, следственный отдел Верхнего Уфалея выясняет, есть ли признаки причинения смерти по неосторожности.

3-летний мальчик попал в больницу в декабре 2016 года. Мать оставила сына с отцом, который ушел в запой. У ребенка был целый ряд хронических заболеваний: ДЦП, дыхательная недостаточность и эпилепсия. Мальчика сначала выхаживали местные врачи, потом его перевезли в челябинскую больницу. За его жизнь боролись два месяца.

Сестры погибшего, пяти и шести лет, сейчас находятся в социальном приюте. Старший 14-летний сын остался с родителями.

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