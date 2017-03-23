×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гробнице Иисуса Христа грозит разрушениеСегодня в 14:28

  • Текст

Из-за размытого фундамента.

Гробница Христа и построенная над ней небольшая часовня - Кувуклия могут разрушиться в любой момент. К такому выводу пришли ученые из Национального технического университета Афин, недавно завершившие реставрацию христианской святыни в Иерусалиме, пишет National Geographic.

В ходе работ реставраторы обнаружили, что храм Гроба Господня частично стоит на обломках предыдущих строений. Другая его часть размещается на месте бывшего известкового карьера, где позже хоронили знатных евреев. Кроме того, основание Гробницы размыла вода, скапливавшаяся в дренажных каналах под полом часовни, передает "Уралинформбюро".

Исследователи уверены, что риск обрушения можно свести к минимуму, если вместо хрупкой каменной кладки залить бетонный фундамент и установить системы по отводу воды. На это потребуется 10 месяцев и 6 миллионов евро.

Ежегодно Гробницу Иисуса Христа посещают около 4 миллионов верующих.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×