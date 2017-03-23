Гробнице Иисуса Христа грозит разрушениеСегодня в 14:28
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Из-за размытого фундамента.
Гробница Христа и построенная над ней небольшая часовня - Кувуклия могут разрушиться в любой момент. К такому выводу пришли ученые из Национального технического университета Афин, недавно завершившие реставрацию христианской святыни в Иерусалиме, пишет National Geographic.
В ходе работ реставраторы обнаружили, что храм Гроба Господня частично стоит на обломках предыдущих строений. Другая его часть размещается на месте бывшего известкового карьера, где позже хоронили знатных евреев. Кроме того, основание Гробницы размыла вода, скапливавшаяся в дренажных каналах под полом часовни, передает "Уралинформбюро".
Исследователи уверены, что риск обрушения можно свести к минимуму, если вместо хрупкой каменной кладки залить бетонный фундамент и установить системы по отводу воды. На это потребуется 10 месяцев и 6 миллионов евро.
Ежегодно Гробницу Иисуса Христа посещают около 4 миллионов верующих.
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