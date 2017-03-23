Большую часть получит Екатеринбург.

Между муниципалитетами Свердловской области распределили 3,6 миллиарда субсидий на строительство, реконструкцию и ремонт дорог.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, 2,9 миллиарда рублей уйдет в Екатеринбург. Из них 2,34 миллиарда предусмотрено на обновление улиц в рамках подготовки к ЧМ, еще 500 миллионов - на другие муниципальные дороги.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил чиновникам Екатеринбурга усилить контроль за качеством работы, чтобы покрытие было долговечным.

Восьми муниципалитетам Среднего Урала перечислят из областной казны 330 миллионов рублей на переходящие объекты строительства и реконструкции. Почти 60 миллионов рублей достанется городскому округу Нижняя Салда, около 54 миллионов – Каменску-Уральскому, более 51 миллиона – ГО Верхняя Пышма, 50 миллионов – Байкаловскому муниципальному району, более 39 миллионов – Краснотурьинску.

Еще семи территориям дадут 378 миллионов рублей на капитальный ремонт местных автодорог. Так, более 81 миллиона рублей будет выделено Каменскому городскому округу, 70 миллионов – Невьянскому ГО, почти 67 миллионов - Лесному.

Стоит добавить, что на данный момент объем регионального дорожного фонда на 2017 год превышает 12 миллиардов рублей. Планируется, что около 4,5 миллиарда из них направят в муниципалитеты в качестве субсидий и межбюджетных трансфертов, около 3,5 миллиарда рублей пойдут на содержание дорожной сети, 2 миллиарда – на строительство и реконструкцию межмуниципальных дорог, столько же – на ремонт региональных трасс.