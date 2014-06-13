В водах Байкала нашли панацею от супербактерийСегодня в 09:38
- Текст
Антибиотики скоро останутся в прошлом.
Исследователи из Иркутска нашли в воде Байкала замену антибиотикам. Уникальные бактериофаги способны убить кишечную палочку и стафилококк. При этом они не опасны для человека, передает "Уралинформбюро".
Первооткрывателем микроорганизмов, обитающих в холодных водах самого глубокого на планете озера, стал ученый Лимнологического института Валентин Дрюккер.
Бактериофаги внедряются в бактерию и начинают размножаться внутри, приводя к ее гибели. Однако пожирают они только конкретный вид микроорганизмов, например, синегнойную палочку.
Иркутские ученые считают, что за бактериофагами будущее медицины, так как к антибиотикам у большинства возбудителей инфекции уже выработался стойкий иммунитет.
Стоит отметить, что исследователи все чаще обращаются к природе в поисках панацеи от различных инфекций. Недавно был составлен список самых действенных естественных антибиотиков, который возглавили косточки грейпфрута.
Ранее по теме:
На смену антибиотикам придут косточки грейпфрута
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:05
Уральские Сандуны удивят фирменным паром
Готовьте веники!Сегодня в 09:38
В водах Байкала нашли панацею от супербактерий
Антибиотики скоро останутся в прошлом.Сегодня в 09:11
Российские дальнобойщики выбили льготные тарифы "Платона"
Пока - только у Медведева.Сегодня в 08:47
В России приостановили деятельность "Свидетелей Иеговых"
Из-за их экстремистской деятельности.Сегодня в 08:37
16-летняя екатеринбурженка пострадала в ДТП с машиной полицейского
Ее госпитализировали.Сегодня в 08:14
КНДР готовится к новому ядерному испытанию
США в панике.Сегодня в 08:01
Россиян будут призывать в армию до 30 лет
Чтобы выловить всех уклонистов.23 марта в 20:13
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки полтора месяца сидят без горячей воды
Из-за прорыва трубы.23 марта в 19:53
Единственную поликлинику Верхотурья планируют отдать РПЦ
Осталось получить одобрение ЗакСо.23 марта в 19:25
Жителя пермской деревни убили по заказу супруги
Киллеры получили 24 года на двоих.23 марта в 19:09
России предсказан новый военный конфликт
В унисон предвыборной кампании.23 марта в 19:02
Екатеринбуржцы отметят День Победы на 19 миллионов
С 13-минутным фейерверком.23 марта в 19:00
Рабочие повредили газопровод в Тюмени
Без топлива остались несколько организаций.23 марта в 18:55
К Сбербанку присоседились иностранные "дочки"
В рейтинге надежности.23 марта в 18:49
Чайка прилетел в Екатеринбург
Его встречал губернатор.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Уральские Сандуны удивят фирменным паром
- Сегодня в 08:01Россиян будут призывать в армию до 30 лет
- 23 марта в 17:37Рыбное место с видом на музей
- 23 марта в 17:13Обезглавившему екатеринбурженку таксисту дали без малого 10 лет
- 23 марта в 16:09Беглый экс-депутат Госдумы застрелен в Киеве
Аналитика
Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Сотрудники на улицу.
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.
"Полипласт" обезоружил активистов-экологов
Пригласив в свои цеха.