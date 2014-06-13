Антибиотики скоро останутся в прошлом.

Исследователи из Иркутска нашли в воде Байкала замену антибиотикам. Уникальные бактериофаги способны убить кишечную палочку и стафилококк. При этом они не опасны для человека, передает "Уралинформбюро".

Первооткрывателем микроорганизмов, обитающих в холодных водах самого глубокого на планете озера, стал ученый Лимнологического института Валентин Дрюккер.

Бактериофаги внедряются в бактерию и начинают размножаться внутри, приводя к ее гибели. Однако пожирают они только конкретный вид микроорганизмов, например, синегнойную палочку.

Иркутские ученые считают, что за бактериофагами будущее медицины, так как к антибиотикам у большинства возбудителей инфекции уже выработался стойкий иммунитет.

Стоит отметить, что исследователи все чаще обращаются к природе в поисках панацеи от различных инфекций. Недавно был составлен список самых действенных естественных антибиотиков, который возглавили косточки грейпфрута.

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