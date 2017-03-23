И Москвой.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает новые прямые рейсы из Кемерово. Теперь путешественники смогут без пересадок улететь в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, с 24 апреля стартуют вылеты в российскую столицу. Самолеты туда будут отправляться ежедневно в 8.00.

С 28 апреля кемеровчане смогут летать без пересадок в Санкт-Петербург. Вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам.

А с 25 мая прямые рейсы авиакомпании свяжут Кемерово и Симферополь. Улететь к морю можно будет по четвергам и воскресеньям.

Билеты можно заказать на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр (8-800-7700-262) или в авиакассах города.