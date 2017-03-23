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Екатеринбуржцы отметят День Победы на 19 миллионовСегодня в 19:02

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С 13-минутным фейерверком.

Администрация Екатеринбурга готова потратить на празднование Дня Победы 19 миллионов рублей. Это следует из документов, размещенных мэрией на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро". В прошлом году мероприятия обошлись на 5 миллионов дешевле.

Победитель торгов должен организовать большой праздник в центре уральской столицы, а также провести 20 иных мероприятий. Среди них - концерты, митинги, вахта памяти, прием ветеранов, возложение цветов к памятникам, акция "Бессмертный полк", а также гала-концерт ветеранских коллективов в ДИВСе.

В 22.30 над акваторией городского пруда будет запущен традиционный фейерверк. Его продолжительность составит не менее 13 минут.

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