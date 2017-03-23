В уральской столице.

Екатеринбуржцы недоумевают, глядя на городских рыбаков: для чего рыбачат, почему именно в центре мегаполиса, и что можно поймать в грязном пруду? Задавшись этими же вопросами, фотокорреспондент "Уралинформбюро" отправился в Исторический сквер города, где открылся сезон рыбалки на открытой воде.

В журналистскую "сеть" попали двое – студент и бизнесмен, обосновавшиеся рядом с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, по разные стороны набережной Исети.

Студент третьего курса строительного факультета УрФУ Никита ездит в центр с Пионерки, в этот сезон – уже пятый раз со спиннингом. По его словам, на прошлой рыбалке вытащил судака с полкилограмма, потом отпустил.

"Поймал нормальную, не трехглазую (смеется). Сейчас вода чистая пока, более-менее. Но скоро со стоков пойдет вся грязь, которая за зиму накопилась, и вода станет на порядок мутнее. Реагентами ведь посыпали дороги, со всех каналов за всю зиму нагрузка на реку пойдет".

Рыбак признается, что такое увлечение интересней, чем поход в музей. Но в рыбацком идеале - выезд на природу.

Выясняется, что Никита, будучи волонтером, в прошлом году ездил на Кольский полуостров, где 16 дней жил в лесном заповеднике. "В основном помогали егерю прокладывать тур-маршруты", - рассказывает он.

Никита приехал из маленького городка Западной Сибири, там он часто ездил на рыбалку.

Для другого рыболова Артема рыбалка – это лучший способ отвлечься от напряженной работы, он занимается частным торговым бизнесом.

"Я работаю тут через дорогу, заехал на пару часов. Дома к моему увлечению относятся понимающе", - смеется Артем.

Сегодняшний улов бизнесмена - судак. Для него это - спортивный интерес, вся рыба отпускается обратно в водоем.

"Солнце начнет заходить и начнется самое время, когда хищник будет выходить охотиться. Соответственно, народ начнет собираться, вчера видел здесь человек семь", - подмечает он.

Артем состоит в Федерации рыболовного спорта Свердловской области, участники которой делятся опытом.

"В Исети полно белой рыбы, и я видел, особенно кто постарше рыбаки, почему-то ее забирают. А так рыбу есть можно из Белоярского водохранилища, Сысертское, да во многих озерах Свердловской области и Челябинской".

Рыбалка в городской среде – дело распространенное не только в Екатеринбурге, но и в других крупных городах России. Например, в Санкт-Петербурге.

Фото сделано в Северной столице летом 2016 года

Собираясь уходить, желаю удачи екатеринбургским рыбакам. Меня тут же поправляют: удачи никто рыбакам не желает. Желают ни хвоста ни чешуи, как студентам - ни пуха ни пера. Ни хвоста ни чешуи, рыбаки!

София МУХАМЕДЬЯНОВА