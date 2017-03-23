И теплый сентябрь.

Предстоящим летом погода будет благосклонна к Свердловской области.

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в апреле - сентябре средняя температура в регионе будет выше нормы, а вот осадков, наоборот, ожидается меньше "положенного".

Температурных рекордов в апреле и мае ждать не стоит - градусники будут показывать среднесуточные 4 и 10 градусов соответственно. Однако последний весенний месяц будет засушливым, что, скорее всего, порадует огородников, передает "Уралинформбюро".



Апрель



Май

В июне солнце начнет припекать, температура немного превысит среднесуточный показатель в плюс 16 градусов. На юге Свердловской области осадков будет меньше нормы.



Июнь

В июле небесная канцелярия хорошенько прожарит Средний Урал, из-за чего садоводам придется чаще поливать грядки.



Июль

Август будет относительно прохладным - около 15 градусов выше нуля, но без обильных осадков.



Август

А в сентябре на Средний Урал придет бабье лето - температура будет значительно выше "нормативных" 9 градусов. Погода, сулят синоптики, позволит спокойно убрать урожай.



Сентябрь