Осталось получить одобрение ЗакСо.

Правительство Свердловской области на заседании 23 марта утвердило законопроект, предполагающий исключение из перечня госсобственности, не подлежащей отчуждению, 23 объектов недвижимости, передает "Уралинформбюро".

В их числе оказалось здание единственной на весь Верхотурский городской округ взрослой поликлиники, которое является объектом культурного наследия "Покровский женский монастырь. Гостиница". В соответствии с поручением губернатора, МУГИСО планирует передать объект в собственность Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.

Как пояснили в пресс-службе МУГИСО, одобренный на заседании регионального кабмина документ будет внесен на рассмотрение областного Заксобрания.