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В Екатеринбурге жильцы многоэтажки полтора месяца сидят без горячей водыСегодня в 20:13

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Из-за прорыва трубы.

Жители 16-этажки на Высоцкого, 16 в Екатеринбурге полтора месяца живут без горячей воды. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат областного Заксобрания Дмитрий Ионин

18 февраля в одной из квартир прорвало трубу, подачу воды перекрыли, но устранить аварию не могут – собственник жилья пропал, передает "Уралинформбюро".

"Управляющая компания не готова брать на себя ответственность и вскрывать двери. У них своя правда. (…) Отдел полиции №2 уже полтора месяца отвечает, что ищет собственника - Ирину Кузнецову (примерно 55-60 лет), но найти не может. Хотя ситуация чрезвычайная. Дом без воды полтора месяца. И с человеком мало ли что случилось", - поясняет Ионин.

По словам депутата, обращение с просьбой поставить ситуацию на контроль он на днях передал начальнику ГУ МВД по Свердловской области Михаилу Бородину.

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