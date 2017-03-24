Россиян будут призывать в армию до 30 летСегодня в 08:01
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Чтобы выловить всех уклонистов.
В России собираются повысить возраст для призыва в армию с 27 до 30 лет. Данная инициатива обсуждается в профильном комитете Госдумы, передает "Уралинформбюро".
Как пояснил глава комитета Владимир Шаманов, в Вооруженных силах и других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в вопросе призыва. "Однако большое число уклонистов до сих пор имеется", - отметил он.
По его словам, до сих пор не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки. Шаманов добавил, что вопрос повышения возраста для призыва в армию рассмотрит специальная рабочая группа.
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