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Россиян будут призывать в армию до 30 летСегодня в 08:01

  • Текст

Чтобы выловить всех уклонистов.

В России собираются повысить возраст для призыва в армию с 27 до 30 лет. Данная инициатива обсуждается в профильном комитете Госдумы, передает "Уралинформбюро".

Как пояснил глава комитета Владимир Шаманов, в Вооруженных силах и других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в вопросе призыва. "Однако большое число уклонистов до сих пор имеется", - отметил он.

По его словам, до сих пор не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки. Шаманов добавил, что вопрос повышения возраста для призыва в армию рассмотрит специальная рабочая группа.

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