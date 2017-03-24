Из-за их экстремистской деятельности.

В России приостановили деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сообщение об этом появилось на официальном сайте Министерства юстиции России.

Там поясняется, что данное решение связано с экстремистской направленностью движения. 5 апреля 2017 года Верховный суд может принять решение о запрете деятельности "Свидетелей Иеговы", передает "Уралинформбюро".

На сайте религиозной организации в свою очередь утверждается, что им не приходило уведомлений о подаче иска в суд Минюстом РФ.

"Свидетели Иеговы" - это международное движение, которое отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. У его сторонников не раз возникали проблемы с законом в России. Ранее Верховным судом были ликвидированы отделения в Орле, Старом Осколе, Белгороде, Абинске, Самаре и Биробиджане. Кроме того, в ряде городов "Свидетели Иеговы" привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.