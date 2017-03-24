В России приостановили деятельность "Свидетелей Иеговы"Сегодня в 08:47
- Текст
Из-за их экстремистской деятельности.
В России приостановили деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сообщение об этом появилось на официальном сайте Министерства юстиции России.
Там поясняется, что данное решение связано с экстремистской направленностью движения. 5 апреля 2017 года Верховный суд может принять решение о запрете деятельности "Свидетелей Иеговы", передает "Уралинформбюро".
На сайте религиозной организации в свою очередь утверждается, что им не приходило уведомлений о подаче иска в суд Минюстом РФ.
"Свидетели Иеговы" - это международное движение, которое отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. У его сторонников не раз возникали проблемы с законом в России. Ранее Верховным судом были ликвидированы отделения в Орле, Старом Осколе, Белгороде, Абинске, Самаре и Биробиджане. Кроме того, в ряде городов "Свидетели Иеговы" привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:56
В Ялуторовске набирают резидентов в индустриальный парк
С местом уже определились.Сегодня в 15:54
Тюменец упал с 7 этажа
Получив смертельные травмы.Сегодня в 15:52
На челябинском заводе "Мечела" погиб рабочий
Его затянуло в грунтозацепочный механизм.Сегодня в 15:34
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.Сегодня в 15:23
В Перми студент надругался над сокурсником
На пьяной оргии.Сегодня в 15:03
Макаровский мост в Екатеринбурге встанет на реконструкцию в июне
Перекроют треть проезжей части.Сегодня в 14:52
Екатеринбуржец выжил после падения с 12 этажа
Он - в реанимации.Сегодня в 14:49
"Екатеринбург-Арена" козырнула перед ревизорами
Впечатлив весом в 6200 тонн.Сегодня в 14:03
Право трясти долги со свердловчан получили 4 агентства
Руки у коллекторов теперь связаны.Сегодня в 13:49
В южноуральском "Баден-Бадене" едва не утонул 3-летний мальчик
Оставшись без присмотра.Сегодня в 13:38
СМИ раскрыли личность убийцы беглого экс-депутата Госдумы
Якобы это агент российских спецслужб.Сегодня в 13:11
У первоуральского чиновника отобрали дом и землю
Купленные на сомнительные деньги.Сегодня в 13:09
Свердловских школьников пустят за руль
В учебных целях.Сегодня в 12:53
В Тобольске автоледи переехала мужчину на "зебре"
Он погиб.Сегодня в 12:49
Сторонники Навального не "уговорили" облсуд на митинг в Екатеринбурге
Запрет вступил в силу.
Главные новости
- Сегодня в 15:52На челябинском заводе "Мечела" погиб рабочий
- Сегодня в 15:34Над храмом навис… диалог
- Сегодня в 14:52Екатеринбуржец выжил после падения с 12 этажа
- Сегодня в 14:49"Екатеринбург-Арена" козырнула перед ревизорами
- Сегодня в 14:03Право трясти долги со свердловчан получили 4 агентства
Аналитика
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.
Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Сотрудники на улицу.
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.