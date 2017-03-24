В России приостановили деятельность "Свидетелей Иеговых"Сегодня в 08:47
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Из-за их экстремистской деятельности.
В России приостановили деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сообщение об этом появилось на официальном сайте Министерства юстиции России.
Там поясняется, что данное решение связано с экстремистской направленностью движения. 5 апреля 2017 года Верховный суд может принять решение о запрете деятельности "Свидетелей Иеговых", передает "Уралинформбюро".
На сайте религиозной организации в свою очередь утверждается, что им не приходило уведомлений о подаче иска в суд Минюстом РФ.
"Свидетели Иеговы" - это международное движение, которое отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. У его сторонников не раз возникали проблемы с законом в России. Ранее Верховным судом были ликвидированы отделения в Орле, Старом Осколе, Белгороде, Абинске, Самаре и Биробиджане. Кроме того, в ряде городов "Свидетели Иеговы" привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.
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