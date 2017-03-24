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Авиадиспетчеры отказываются платить за инциденты в небеСегодня в 11:12

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И переводят стрелки на чиновников.

Российские авиадиспетчеры выступили категорически против введения для них административной ответственности за инциденты в воздушном пространстве. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров (ФПАД).

Если сейчас наказание только дисциплинарное (вплоть до увольнения), то в обсуждаемом законопроекте Минтранса предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Авторы документа указывают на итоги проверки Ространснадзора: за 2014-2015 годы произошло 28 авиаинцидентов, связанных со срабатыванием системы предупреждения об опасном сближении (СПОС). Причиной в большинстве случаев стало несоблюдение технологии работы диспетчерами.

В свою очередь ФПАД обращает внимание на плохую организацию труда и халатность госорганов. В пример приводится трагедия во Внуково в октябре 2014 года, когда погиб глава французской компании Total Кристоф де Маржери. До этого ЧП грубейшие нарушения в работе аэропорта и местного центра организации воздушного движения Ространснадзором не замечались, подчеркивают в профсоюзе.

Некоторые эксперты согласны, что строгие меры не помогут. "Лучшей практикой в мировой авиации является не наказание за ошибки, а создание условий, при которых персонал будет работать безошибочно", - цитирует издание директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева.

Принятие поправок может повлечь серьезные последствия, передает "Уралинформбюро". В их числе массовые увольнения диспетчеров, "пробки" в небе над Москвой и нарушение международных обязательств РФ.

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