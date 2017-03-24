Купленные на сомнительные деньги.

В Первоуральске чиновник лишился земельного участка и жилого дома общей стоимостью 5,3 миллиона рублей. Недвижимость через суд была изъята в пользу государства по требованию прокуратуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Проверка сведений о доходах семьи сотрудника мэрии показала, что его супруга в 2014 году приобрела те самые дом и участок по цене, превышающей совокупные доходы четы за 3 года. Законность получения денег первоуральцы доказать не смогли.

В ноябре 2016 года горсуд отказал прокуратуре в изъятии недвижимости в пользу государства. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда поддержала позицию надзорного ведомства.