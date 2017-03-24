Искусственное.

В Германском аэрокосмическом центре создали самое большое в мире искусственное солнце. Источник интенсивного света планируется задействовать для производства экологически чистого топлива, пишет The Guardian.

Установка из 149 прожекторов генерирует поток света в 10 тысяч раз интенсивнее естественного. Если все лампы сфокусировать в одну точку, температура в ней составит 3 500 градусов, передает "Уралинформбюро".

С помощью искусственного солнца исследователи надеются создать оптимальную схему получения водородного топлива из водяного пара с использованием энергии естественного светила. Ведь чтобы обеспечить экологически чистым горючим человечество, нужно будет перерабатывать миллиарды тонн воды.

Стоит отметить, что искусственное солнце обошлось ученым в 3,5 миллиона евро, за часа работы оно расходует столько электричества, сколько обычный человек использовал бы за год.