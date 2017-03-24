В России вслед за шубами прочипируют сигаретыСегодня в 10:28
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И создадут новый орган для контроля за табаком.
В июле 2018 года в России собираются по аналогии с шубами ввести чипирование табачной продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела акцизов департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Нину Нечипорчук.
По ее словам, в ближайшее время необходимо определить уполномоченный орган, который займется отслеживанием оборота табачной продукции, передает "Уралинформбюро".
Это новшество не противоречит планам по созданию ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) для сигарет. "Специалисты найдут способ совмещения этих систем", - пояснила Нечипорчук.
Как пишут федеральные издания, Минфин и Минэкономразвития не поддержали идею создания специальной службы для отслеживания оборота табака, а также ЕГАИС для сигарет. Мнение ведомств отражено в проекте доклада для президента РФ Владимира Путина.
Стоит напомнить, что шубы, не помеченные радиочастотными метками, объявили вне закона 12 августа 2016 года.
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