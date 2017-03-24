×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России вслед за шубами прочипируют сигаретыСегодня в 10:28

  • Текст

И создадут новый орган для контроля за табаком.

В июле 2018 года в России собираются по аналогии с шубами ввести чипирование табачной продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела акцизов департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Нину Нечипорчук.

По ее словам, в ближайшее время необходимо определить уполномоченный орган, который займется отслеживанием оборота табачной продукции, передает "Уралинформбюро".

Это новшество не противоречит планам по созданию ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) для сигарет. "Специалисты найдут способ совмещения этих систем", - пояснила Нечипорчук.

Как пишут федеральные издания, Минфин и Минэкономразвития не поддержали идею создания специальной службы для отслеживания оборота табака, а также ЕГАИС для сигарет. Мнение ведомств отражено в проекте доклада для президента РФ Владимира Путина.

Стоит напомнить, что шубы, не помеченные радиочастотными метками, объявили вне закона 12 августа 2016 года.

Ранее по теме:
У меховщиков осталась неделя на чипизацию шуб

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Над храмом навис… диалог

Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×