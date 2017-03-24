По версии "Уралинформбюро".

1. Ручная работа

Фотограф из Финляндии Ян Фройдман объединил в одном видео 50 000 снимков Красной планеты, сделанных зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Ему пришлось раскрашивать стереоизображения, снятые в серых тонах, потом вручную переносить 3D-объекты на плоскость. Для этого понадобилось маркировать тысячи опорных точек, а затем "сшивать" по ним фотографии. Процесс занял больше трех месяцев.

2. Ничего лишнего

Росатом показал, как выглядит ледокольная проводка с позиции ведомого. В кадре суровый северный аскетизм - только атомоход "Ямал", грузовое судно и бескрайние льды. Ничего лишнего!

3. А-ля "Аватар"

Основатель Amazon Джефф Безос "примерил" на себя четырехметрового робота Method-2 от южнокорейской компании Hankook Mirae. С помощью двух джойстиков в кабине пилота он смог управлять руками машины. В какой-то степени робот напоминает экзоскелет, в котором полковник Майлз Куоритч сражался с племенем на'ви в фильме "Аватар".

Впервые Method-2 был представлен в декабре 2016 года. Его высота - четыре метра, а вес - около полутора тонн. Дизайном машины занимался 3D-художник Виталий Булгаров, создавший модели для лент "Призрак в доспехах", "Трансформеры 4" и "Терминатор: Генезис".

4. "Грибы" по-узбекски

Популярная песня "Тает лед" от киевской группы "Грибы" получила необычную кавер-версию. Шуточный ролик, снятый работающими в Москве выходцами из Узбекистана, покорил пользователей YouTube. Клип о полной лишений и тягот столичной жизни гастарбайтеров за сутки набрал несколько тысяч просмотров и лайков.

5. Как в Индии слона спасали

Что нужно, чтобы достать слона со дна 20-метрового колодца? Два дня свободного времени, спецтехника и несколько десятков человек. Главное - не забыть фрукты, начиненные успокоительным, для плененного великана.

Именно такой рецепт могут дать участники спасательной операции в Индии.

Освобожденный из западни слон под крики спасителей исчез в лесу.