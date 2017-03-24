В учебных целях.

Свердловские школьники будут изучать правила дорожного движения на практике. В регионе появился первый мобильный автогородок, в котором навыки вождения можно будет отработать в безопасных условиях, рассказали "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Подростки будут ездить на мини-автомобилях в искусственно созданной городской среде - макетами светофоров и дорожных знаков, пластиковыми барьерами и конусами.

Теорию школьники будут осваивать в "Газели", переоборудованной в учебный класс, с помощью планшетов они смогут здесь же сдать тест на знание.

Обучающее оборудование будут перевозить из одного города в другой в прицепе. "Для Свердловской области появление мобильного автогородка очень большое событие, ведь раньше у нас не было возможности проводить такое обучение в муниципалитетах", – отметила начальник отделения пропаганды регионального УГИБДД Татьяна Бердникова.

Свердловская область получила оборудование в рамках федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Первыми обучение прошли воспитанники Екатеринбургского кадетского корпуса. В дальнейшем будет разработан маршрут, по которому мобильный автогородок провезут по Свердловской области. А в будущем в проекте хотят задействовать младшеклассников.