У нее родились сразу три малыша.

В начале марта 2017 года в Екатеринбургском зоопарке у пары чакоанских мар Беллы и Дина родились трое детенышей. Самый старший из них заметно крупнее остальных, все малыши еще питаются маминым молоком и держатся поближе к ней. Пол новорожденных можно будет определить лишь через пару недель.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца, в помете у патагонских зайцев (так еще называют мар) может быть до трех детенышей. Они способны вести активный образ жизни сразу после появления на свет.

Чакоанские мары Белла и Дин прибыли в столицу Урала из Московского зоопарка в 2015 году. В августе прошлого года у них родился первенец - малышка Марисоль. В декабре Белла стала мамой во второй раз.

Увидеть семейство грызунов можно на втором этаже павильона "Экзотеррариум".