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В Екатеринбурге нашли свалку убитых собак Сегодня в 17:17

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Следы палачей ведут в Артемовский.

В Екатеринбурге обнаружена свалка собачьих трупов – третья с начала февраля. На этот раз отметился Чкаловский район, сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда "Зоозащита" Анна Вайман.

По ее словам, по дороге в сторону Малого Истока выброшены как минимум 10 мертвых животных - не всех удалось извлечь из-подо льда. Три собаки выглядели ухоженными – видимо, хозяева отпускали их "на свободный выгул". На одном из трупов была огнестрельная рана.

К расследованию подключили полицейских. Однако у зоозащитников к ним немало претензий. Анна Вайман приводит в пример прошлогодний случай, когда в лесу на ЕКАД нашли больше 20 дохлых псов:

"При этом НИКТО - ни представители Октябрьского РУВД, ни специалист ветеринарной станции Октябрьского района НЕ ВЗЯЛИ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ УЛИКУ - обнаруженный рядом с трупами оранжевый шприц и не отвезли его на экспертизу. Они попросту отпнули его подальше, дабы не заморачиваться, несмотря на то, что им несколько раз отлавливатели Спецавтобазы на этот шприц указали. Трупы собак не были взяты на экспертизу для установления причины смерти. Конечно, таким образом признаков жестокого обращения никто и не нашел, а по факту никто и не искал. Как обычно - формальности соблюдены, а по совести работать никто не хочет", - пишет глава фонда (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Анна указывает на знакомый "почерк" ООО "Универсалремонт" из Артемовского, напоминая о нареканиях в адрес этой фирмы со стороны ОНФ и зоозащитных организаций Екатеринбурга и Тюмени, а также об уголовном деле, заведенном на ее директора.

Стоит отметить, что засилье бездомных собак - беда всего Среднего Урала. Темой отлова бродяжек и расхода выделенных на это бюджетных средств заинтересовалась областная прокуратура. В данный момент в муниципалитетах ведется проверка всех контрактов с фирмами-"утилизаторами".

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