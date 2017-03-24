Руки у коллекторов теперь связаны.

В Свердловской области первые 4 компании включены в госреестр коллекторских агентств. По числу легализованных взыскателей долгов Средний Урал находится на 6 месте среди других регионов.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель УФССП РФ по Свердловской области Владимир Осьмак, свидетельства о включении в реестр получили "Авантаж", "Югорское коллекторское агентство", "Юридические технологии" и "АРС Финанс". Всего было подано 7 заявок: 2 находятся на рассмотрении, 1 – отозвана коллектором. Еще 8 компаний готовятся подать документы.

Стоит напомнить, что с начала этого года агентства не имеют права заниматься коллекторской деятельностью без включения в госреестр. Нарушителям грозит штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом речь идет о тех, для кого взыскание долгов – основанная деятельность. На сегодняшний день в госреестре России зарегистрировано 100 компаний.

Теперь коллектору разрешено звонить должнику не чаще двух раз в неделю, а видеться с ним – лишь раз в семь дней. Запрещено тревожить должника ночью - с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные. При этом тот вообще может отказаться от общения с кредитором и коллектором. Для этого ему необходимо отправить заявление об отказе через нотариуса или заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить заявление под расписку. После этого коллектор может обратиться в суд и, получив исполнительный лис, передать должника приставам.

По словам начальника отдела по ведению госреестра юридических лиц УФССП РФ по Свердловской области Елены Лебедевой, на сегодняшний день поступило 32 обращения от граждан на действия коллекторов. Рассмотрено уже 19 – нарушений выявлено не было. Еще в 7 случаях свердловчане жаловались на коллекторов, зарегистрированных в других регионах, куда и переданы материалы.