×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Макаровский мост в Екатеринбурге встанет на реконструкцию в июнеСегодня в 15:03

  • Текст

Перекроют треть проезжей части.

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется в июне 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Перекроют треть проезжей части. Трамваям оставят один путь (они будут двигаться по реверсивной схеме), автомашинам – по одной полосе в каждую сторону.

Первый этап реконструкции обойдется в 1,9 миллиарда рублей. До осени 2019 года предстоит разобрать закрытую часть и возвести на ее месте новую. На следующем этапе туда переведут весь транспорт, а строители начнут демонтировать и отстраивать заново остальные две трети сооружения. Затем обе части моста воссоединятся.

Все работы планируется завершить в 2023 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Над храмом навис… диалог

Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×