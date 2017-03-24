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Екатеринбург не дождался Горана Бреговича Сегодня в 18:34

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Концерт перенесли на осень.

Концерт Горана Бреговича в столице Урала, намеченный на 26 марта 2017 года, перенесли на осень. Услышать балканского музыканта и его Свадебно-похоронный оркестр можно будет только 7 октября.

Горан Брегович приносит извинения как зрителям, так и руководству мэрии Екатеринбурга. "Концерт не состоится по объективным причинам", - смутно поясняется на сайте "Телеклуба", где должно было пройти выступление.

Все купленные билеты будут действительны осенью. Кроме того, в одном из сербских ресторанов города автор музыки к культовым фильмам Кустурицы устроит прием для самых больших поклонников – тех, кто купит билет особой категории: "Ужин с Гораном".

В 2008 году концерт Бреговича в Екатеринбурге уже отменяли - билеты не раскупались.

За последний год свои выступления в Екатеринбурге отменили сразу несколько артистов. Не состоялся концерт Павла Воли, который обвинил в этом организаторов. Из-за состояния здоровья не смогли приехать Дмитрий Хворостовский и музыканты группы "Алиса". Из-за невысокой популярности организаторы отменили концерт Бьянки.

Ранее по теме:
Организаторы екатеринбурского концерта Горана Бреговича "прокатили" зрителей

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