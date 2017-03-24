Но не весь.

Россия запретила ввоз пяти видов сыра из Белоруссии. Причиной стало несоблюдение требований техрегламентов Таможенного союза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Россельхознадзора.

Речь идет о марках "Раубичский" и "Тильзитер" (Рогачевский молочноконсервный комбинат по производству сыров), "Белорусское золото" и "Альпийский" (Ошмянский сыродельный завод), а также "Гройцер" (Браславский филиал Глубокского молочноконсервного комбината).

Вся продукция будет изъята из точек продаж.