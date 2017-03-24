Таксистам-мигрантам запретят крутить баранку с 1 июляСегодня в 17:58
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Если они не получат российские права.
С 1 июля 2017 года в России запретят трудоустраивать водителей с иностранными правами. Их работодателей будут штрафовать на 50 тысяч рублей.
Тех, кто пользуется автомобилем для личных поездок, ограничение не коснется, передает "Уралинформбюро".
По прогнозам экспертов, нововведение всколыхнет сферу перевозок. Ее облюбовали выходцы из бывших союзных республик, главным образом Таджикистана и Узбекистана. Далеко не всем мигрантам под силу сдать экзамен на знание ПДД – многие даже не владеют русским языком. Российские транспортные компании могут потерять до 5% персонала, пишут "Известия".
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