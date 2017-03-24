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На Южном Урале медики отказали в помощи беременнойСегодня в 18:23

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Женщину укусила собака.

Прокуратура Челябинской области привлекла к ответственности медиков, отказавших в помощи беременной женщине. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, в январе 2017 года жительница Верхнего Уфалея обратились в Центральную городскую больницу из-за укуса домашней собаки. Но главная медсестра перенаправила женщину в поликлинику.

Там ей все-таки выписали направление в хирургическое отделение ЦГБ. Но беременная горожанка не захотела вновь обращаться туда и поехала в Челябинск. В областной больнице ее в экстренном порядке прооперировали, после чего она пять дней была на стационарном лечении.

Прокуратура вынесла представление главврачу ЦГБ. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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