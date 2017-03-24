В Верхней Салде.

По эгидой "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде состоялась научно-практическая конференция школьников и студентов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, более сотни участников были распределены по 11 секциям.

Жюри математических секций возглавили ведущий инженер-математик цеха № 33 ВСМПО Борис Бурцев и его коллега – инженер по автоматизированным системам управления Елена Четыркина. Десятиклассники Анна Пряничникова и Андрей Трушников удивили судей проекцией гиперкуба четвертого измерения, созданного из карандашей при помощи термоклея.

Шестиклассница Анастасия Коржова представила проект на тему "Витамины и математика", ее ровесницу Алину Петрову заинтересовали "Эти удивительные игрушки". Любопытные свойства листа Мебиуса демонстрировала семиклассница Дарья Михеева. Например, выворачивала наизнанку жилет, надетый на своего коллегу, не разнимая при этом его сомкнутых рук.

В исторической секции председателем жюри выступила ведущий специалист музейно-выставочного центра ВСМПО Елена Ежова. Восьмиклассники Алена Осадчикова, Александра Шляпникова и Илья Новосадов рассказали о становлении производственных комплексов предприятия. Студентки авиаметаллургического техникума Елена Сергеева и Ольга Перминова посвятили свой реферат почетному гражданину Верхней Салды, легендарному директору ВСМПО Гавриилу Агаркову.

Секцией "Физика-химия" руководил инженер по электронной микроскопии научно-технического центра ВСМПО Кирилл Русаков. Девятиклассники Милена Волкова и Артем Космычев поведали, как получить малахит в условиях школьной лаборатории. Их работа рекомендована к участию в областной конференции вместе с докладом Артема Барановского и Кирилла Шапкина "Способы измерения ускорения свободного падения".

Участников конференции наградили сертификатами, грамотами и дипломами. Прекрасным подарком стали изданные корпорацией книги: "Дороги, полные открытий" и "Эра большого титана". Педагогам-кураторам вручены благодарственные письма городского управления образования.

Впечатлениями поделилась ведущий специалист по работе с учебными заведениями отдела по оценке и развитию персонала ВСМПО Римма Желнина: "За последние два года вырос уровень участников, степень их самостоятельности. Особенно радуют межпредметные исследования. Мы продолжим сотрудничество с управлением образования. Приглашаем молодежь на конференцию в следующем году!"