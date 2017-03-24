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У третьеклассницы в Екатеринбурге нашли туберкулезСегодня в 16:58

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Проверяют других детей.

У третьеклассницы екатеринбургской школы №53 выявлен туберкулез. Диагноз был поставлен по результатам планового диаскинтеста, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Школьница два года назад уже проходила лечение у фтизиатра. Сейчас она вновь под наблюдением врачей в областном противотуберкулезном диспансере. Вся семья получила направление на флюорографию, все, кто имел контакт с девочкой в школе, также пройдут обследование.

Карантин в школе не объявлен. Сегодня там проходят классные часы и линейка в честь окончания третьей четверти.

Следует отметить, что за 2016 год в Екатеринбурге было обнаружено три больных туберкулезом ребенка - в школах №№63, 163 и 17. Туберкулез - вторая по частоте смертельных исходов инфекционная болезнь. По этому показателю он уступает только СПИДу.

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