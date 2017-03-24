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Армия противников продэмбарго в России выросла почти втроеСегодня в 18:46

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Главный критик – молодежь.

24% россиян не одобряют введение продовольственных контрсанкций. В 2014 году таковых насчитывалось всего 9%. 26% опрошенных считает эмбарго вредным для страны (против 9% тремя годами ранее). Соответствующие данные приводит ВЦИОМ.

Главным критиком продэмбарго стала молодежь. Среди людей в возрасте 18-24 лет против выступает 53%. Одобряют санкции в основном зрелые люди – 82% граждан в возрасте от 35 до 44 лет, передает "Уралинформбюро".

Как отметил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, увеличение числа недовольных объясняется ростом цен из-за снижения конкуренции.

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