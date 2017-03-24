Отличившись в 21 дисциплине.

Честь Тюменской области на Всероссийской олимпиаде школьников будут защищать 28 подростков из Тобольска, Ялуторовска, Тюмени и Заводоуковского округа. Они продемонстрируют свои знания по 21 предмету, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

Тюменские школьники вошли в ТОП лучших по стране. Результаты всех участников региональных этапов попадают в общий банк данных, на финальный тур приглашают только тех, кто оказался в лидерах всероссийского рейтинга.

В числе финалистов не только старшеклассники. Высокие баллы в региональном этапе сразу по двум предметам — математике и немецкому языку - набрали ученики 8 класса: Елизавета Горбачева (школа № 83 Тюмени), Иван Кабашный и Михаил Тутанов из областной физико-математической школы, а также пятеро девятиклассников.

Олимпиады по отдельным предметам проходят в разных городах страны. Например, юных "французов" будет встречать Ульяновск, химиков - Саранск, историков - Архангельск, математиков - Калининград.

На этой неделе в Смоленске проходит Всероссийская олимпиада по астрономии, где Тюменскую область представляет десятиклассник Алексей Потапов из тобольской гимназии имени Н.Д. Лицмана. Тюменец Глеб Афанасьев отправится в Волгоград на Всероссийскую олимпиаду по праву. В последнюю неделю марта в Казани пройдет олимпиада по информатике, в которой поучаствует одиннадцатиклассник гимназии ТюмГУ Константин Сапрыкин.