Благодаря Эрмитажу.

В десятке самых притягательных уголков Европы в 2016 году оказался Санкт-Петербург. По данным крупнейшего на планете сайта путешествий TripAdvisor, Северная столица России занимает 8 строчку рейтинга предпочтений туристов.

Этим город во многом обязан Эрмитажу, который в музейном топ-25 аж на третьей позиции – впереди мадридского Прадо, парижского Лувра и флорентийской Галереи Уффици.

Москва плетется в хвосте европейского списка из 25 участников. В мировой топ ее вовсе не взяли, а Петербургу и там нашлось место – под номером 14.

Безоговорочные лидеры хит-парадов мира и Европы – Лондон, Париж и Рим, передает "Уралинформбюро".