Без разрешения на выбросы.

Шесть котельных в поселке Горноправдинск (Ханты-Мансийский район) регулярно отравляют воздух. При этом у эксплуатирующей организации – МУП "ЖЭК-3" нет разрешения на выбросы, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ХМАО-Югры.

Только за 2016 год предприятие распылило в атмосфере 15 тонн загрязняющих веществ, включая оксид и диоксид азота, углекислый газ и другие.

По иску природоохранного прокурора суд обязал "ЖЭК-3" устранить нарушения.