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Россиянам накинут 50 рублей к пенсииСегодня в 19:36

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С 1 апреля.

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля на 0,38%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, пенсионный фонд уже приступил к перерасчету, пишут федеральные СМИ.

Средняя величина страховой пенсии на сегодняшний день составляет 13,2 тысячи рублей. Таким образом, прибавка составит порядка 50 рублей.

Стоит напомнить, что с 1 февраля страховые пенсии были проиндексированы на 5,4%, передает "Уралинформбюро".

Ране вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в текущем году средний размер пенсий в России достигнет 13 620 рублей. Это выше прожиточного минимума примерно на 60%.

Ранее по теме:
С февраля пенсии россиян вырастут на 5,4%

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