Упрятав за решетку.

В России собираются ввести уголовную ответственность для стритрейсеров - до 5 лет лишения свободы. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов, передает "Уралинформбюро".

Разработанный сенатором законопроект предусматривает поправки в статью 213 УК РФ ("Хулиганство"). В данный момент она подразумевает "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", совершенное с применением оружия, а также по мотивам политической, национальной, религиозной, социальной вражды. Предлагается дополнить эту статью новым видом правонарушений - "при управлении транспортным средством". В таком случае стритрейсерам будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

По словам Тюльпанова, уличные гонщики, которые не гнушаются тротуарами и газонами, представляют всю большую опасность для жителей городов. При этом он бахвалятся своими подвигами в Сети, пропагандируя смертельно опасное развлечение.

Административная ответственность, предусмотренная за уличные гонки, ничуть не отрезвляет любителей экстрима.

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