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Зима не торопится прощаться со Средним Уралом27 марта в 09:43

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Снегопад задержится на неделю.

Ближайшие семь дней Средний Урал будет засыпать мокрым снегом. Единственную передышку небесная канцелярия сделает в субботу, 1 апреля - в День смеха свердловчанам улыбнется солнышко, а осадки прекратятся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в будни ночи будут холодными, местами подморозит до минус 15 градусов. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов со знаком плюс. На дорогах - гололедица.

В Екатеринбурге днем всю рабочую неделю обещают плюс 1-5 градусов с мокрым снегом. Самой холодной станет ночь на субботу - до 10 градусов ниже нуля, к полудню столбики термометров доползут лишь до минус 4.

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