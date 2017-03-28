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Ученые нашли ответ на загадку "курицы и яйца"27 марта в 12:14

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Первой была птица.

Британские ученые нашли ответ на один из старейших вопросов человечества: "Что появилось раньше: яйцо или курица?". Птица оказалась "древнее", пишут зарубежные СМИ.

Ответ на загадку дал белок овоклединин. Это вещество содержится в скорлупе яйца, а формируется в яичниках курицы. За пределами организма несушки белок не способен вырабатываться. А значит, без птицы не может появиться и яйцо, передает "Уралинформбюро".

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