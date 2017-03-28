Лишив многие семьи надежды на ребенка.



В России могут запретить суррогатное материнство. Соответствующий законопроект внесен 27 марта на обсуждение Госдумы РФ.

Как подчеркивает его автор - член Совета Федерации Антон Беляков, в России бездетные родители "нанимают" суррогатных матерей по гражданско-правовому договору, и обе стороны никак юридически не защищены.

К примеру, спорным остается вопрос, является ли рождение детей с патологией основанием для расторжения договора. Еще одной проблемой стал шантаж со стороны суррогатных матерей, так как "заказчики" могут получить ребенка только с их согласия, пишет газета "Известия".

При этом, как утверждает автор законопроекта, Россия превратилась в один из центров репродуктивного туризма. К услугам россиянок все чаще прибегают иностранные пары из-за дешевизны и отсутствия законодательных ограничений, передает "Уралинформбюро".