На 3 рубля.

27 марта 2017 года в Челябинске вновь подорожал проезд в автобусах - с 20 до 23 рублей. Пока это коснулось трех маршрутов - №№10, 19 и 72. Как пишут пользователи соцсетей, предупреждающие сообщения появились в общественном транспорте заранее.

Горожане восприняли новость в штыки: "Озверели", "Они бы ещё сервис улучшили. А то садишься в эту маршрутку - грязь кругом, пыль. Сиденья тоже грязные. Так ещё и водитель быдло - на остановке, если не крикнуть, не остановится, хотя это его прямая обязанность".

По их словам, вскоре проезд подорожает и в других маршрутках. Предупреждения о повышении цен они уже видели в автобусах №78 и №86, передает "Уралинформбюро".

Челябинские перевозчики переведены на нерегулируемые тарифы и имеют право самостоятельно поднимать их, без согласования с властями. Последний раз проезд в столице Южного Урала дорожал в ноябре 2016 года - с 18 до 20 рублей.