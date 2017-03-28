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В Челябинске подняли цены на проезд27 марта в 10:37

На 3 рубля.

27 марта 2017 года в Челябинске вновь подорожал проезд в автобусах - с 20 до 23 рублей. Пока это коснулось трех маршрутов - №№10, 19 и 72. Как пишут пользователи соцсетей, предупреждающие сообщения появились в общественном транспорте заранее.

Горожане восприняли новость в штыки: "Озверели", "Они бы ещё сервис улучшили. А то садишься в эту маршрутку - грязь кругом, пыль. Сиденья тоже грязные. Так ещё и водитель быдло - на остановке, если не крикнуть, не остановится, хотя это его прямая обязанность".

По их словам, вскоре проезд подорожает и в других маршрутках. Предупреждения о повышении цен они уже видели в автобусах №78 и №86, передает "Уралинформбюро".

Челябинские перевозчики переведены на нерегулируемые тарифы и имеют право самостоятельно поднимать их, без согласования с властями. Последний раз проезд в столице Южного Урала дорожал в ноябре 2016 года - с 18 до 20 рублей.

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3 комментариев из 3 | смотреть все
Andrey 27 марта в 11:26

В 39 и 86 тоже подняли до 23 рублей и это не предупреждение.

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alexander 27 марта в 11:44

56 и 42 также

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дмитрий 27 марта в 20:44

Обнаглели! За 4 месяца подорожать на 5 рублей! Куда власти смотрят, или им все равно?

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