В Челябинске подняли цены на проезд27 марта в 10:37
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На 3 рубля.
27 марта 2017 года в Челябинске вновь подорожал проезд в автобусах - с 20 до 23 рублей. Пока это коснулось трех маршрутов - №№10, 19 и 72. Как пишут пользователи соцсетей, предупреждающие сообщения появились в общественном транспорте заранее.
Горожане восприняли новость в штыки: "Озверели", "Они бы ещё сервис улучшили. А то садишься в эту маршрутку - грязь кругом, пыль. Сиденья тоже грязные. Так ещё и водитель быдло - на остановке, если не крикнуть, не остановится, хотя это его прямая обязанность".
По их словам, вскоре проезд подорожает и в других маршрутках. Предупреждения о повышении цен они уже видели в автобусах №78 и №86, передает "Уралинформбюро".
Челябинские перевозчики переведены на нерегулируемые тарифы и имеют право самостоятельно поднимать их, без согласования с властями. Последний раз проезд в столице Южного Урала дорожал в ноябре 2016 года - с 18 до 20 рублей.
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В 39 и 86 тоже подняли до 23 рублей и это не предупреждение.ответить
56 и 42 такжеответить
Обнаглели! За 4 месяца подорожать на 5 рублей! Куда власти смотрят, или им все равно?ответить
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