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Голландские ученые создали эликсир молодости27 марта в 17:40

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Его уже испытали на мышах.

Голландские исследователи из Университета имени Эразма Роттердамского провели успешные испытания своего средства от старения. "Эликсир молодости" содержит особый пептид, запускающий процесс самоуничтожения стареющих клеток организма, пишет журнал Cell.

Опыты ставили на мышах. Во время испытаний у стареющих грызунов повысилась физическая выносливость: они вдвое больше бегали в колесе. Улучшения исследователи заметили в работе внутренних органов мышей и даже их внешнем виде. Шерсть у подопытных стало выглядеть лучше.

Ученые отмечают, что новый препарат может быть эффективен в борьбе с раком. Однако его предстоит еще испытать на людях, передает "Уралинформбюро".

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