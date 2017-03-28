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Из екатеринбургского МОАП выбивают более 9 зарплатных миллионов27 марта в 12:47

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Денег ждут свыше 1700 сотрудников.

Екатеринбургское "Муниципальное объединение автобусных предприятий" не выплатило 1 709 работникам 9,4 миллиона рублей. Это зарплата за февраль 2017 года, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данному факту проводится проверка. Директору транспортного МУПа Владимиру Кайсарову внесено представление с требованием об устранении нарушений. На него заведено административное дело по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Прокуратура Железнодорожного района уже направила заявления о выдаче судебных приказов по взысканию задолженности на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Стоит добавить, что сложная финансовая ситуация сейчас и в другом транспортном МУПе - ЕТТУ. Руководство предприятия не выплатило работникам 10 миллионов рублей.

Отчаявшиеся водители и кондукторы 28 марта выйдут на митинг. Помимо задержек зарплат, они жалуются на сокращения сотрудников.

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