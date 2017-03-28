Ситуация ухудшается с каждым годом.

Климатические изменения на Земле в ближайшее время могут стать катастрофическими. Так, с 2001 года каждый следующий год был на один градус теплее предыдущего. Соответствующие данные содержатся в докладе Всемирной метеорологической организации (WMO), передает "Уралинформбюро".

Количество углекислого газа в атмосфере из года в год растет, уровень воды в морях поднимается, а льды в Арктике тают. По данным метеорологов, изменения климата уже привели к различным аномалиям: ливням в Калифорнии, пожарам в Канаде и землетрясениям в Италии. В этом году, по прогнозам ученых, будет еще хуже.

"В 2017 году мы наблюдаем другие значительные изменения по всей планете, которые бросают вызов пределам нашего понимания климатической системы. Мы сейчас находимся на действительно неизведанной территории", - заявил директор программ WMO Дэвид Карлсон.