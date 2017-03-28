Екатеринбургских гимназистов напугало изгнание дьявола27 марта в 12:10
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На экскурсии в монастыре.
На минувшей неделе четвероклассники гимназии № 212 "Екатеринбург-Париж" стали свидетелями изгнания беса (отчитки). Это произошло в ходе экскурсии в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в рамках курса основ религиозной культуры. Со слов родителей гимназистов, дети вернулись домой напуганными.
Судя по видео, снятому одним из детей, едва войдя на территорию монастыря, экскурсанты услышали необычные звуки из динамиков, с помощью которых ведется трансляция службы. За призывами: "Изыди, дух-чародей, изыди, дух самоубийства" - слышались душераздирающие крики.
Затем экскурсовод повел детей прямиком в храм, где проводился чин изгнания бесов. Юные екатеринбуржцы стали свидетелями нелицеприятного зрелища - в ходе обряда экзорцизма школьница кричала мужским голосом и лаяла.
"Присутствие за молебном на изгнание нечистой силы - не самое легкое зрелище. Прежде чем выйти из одержимого, бес последний раз пытается принести страдание человеку. Во время отчитки страждущий похож на наркомана, которого "ломкой" остаточный наркотик не отпускает из своего плена. Люди теряют сознание, трясутся, издают звуки, не свойственные человеку", - пояснил епископ Среднеуральский Евгений.
Случившееся стало следствием невнимания экскурсовода и самих учеников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Возможно, дети и их сопровождающие не увидели или не поняли предупреждающий аншлаг на двери храма. Транслирующую службы аудиоаппаратуру, скорее всего, забыли вовремя выключить.
По словам владыки Евгения, монастырь уже принял необходимые меры: трансляция выключается с окончанием службы, а объявление на входе написано более крупным шрифтом.
Кроме того, Екатеринбургская епархия намерена провести серьезный разговор о духовной безопасности детей с родителями и педагогами, а также серию открытых экскурсионных уроков для школ. На них преподавателям покажут, какими должны быть православные экскурсии.
Стоит отметить, что молебны на изгнание нечистой силы нечасто совершаются в церкви и, как правило, происходят в монастырях.
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