На экскурсии в монастыре.

На минувшей неделе четвероклассники гимназии № 212 "Екатеринбург-Париж" стали свидетелями изгнания беса (отчитки). Это произошло в ходе экскурсии в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в рамках курса основ религиозной культуры. Со слов родителей гимназистов, дети вернулись домой напуганными.

Судя по видео, снятому одним из детей, едва войдя на территорию монастыря, экскурсанты услышали необычные звуки из динамиков, с помощью которых ведется трансляция службы. За призывами: "Изыди, дух-чародей, изыди, дух самоубийства" - слышались душераздирающие крики.

Затем экскурсовод повел детей прямиком в храм, где проводился чин изгнания бесов. Юные екатеринбуржцы стали свидетелями нелицеприятного зрелища - в ходе обряда экзорцизма школьница кричала мужским голосом и лаяла.

"Присутствие за молеб­ном на изгнание нечис­той силы - не самое л­егкое зрелище. Прежде­ чем выйти из одержим­ого, бес последний ра­з пытается принести с­традание человеку. Во­ время отчитки стражд­ущий похож на наркома­на, которого "ломкой"­ остаточный наркотик ­не отпускает из своег­о плена. Люди теряют ­сознание, трясутся, издают звуки, не свойственные человеку", - пояснил епископ Среднеуральский Евгений.

Случившееся стало следствием невнимания экскурсовода и самих учеников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Возможно, дети и их сопровождающие не увидели или не поняли предупреждающий аншлаг на двери храма. Транслирующую службы аудиоаппаратуру, скорее всего, забыли вовремя выключить.

По словам владыки Евг­ения, монастырь уже приня­л необходимые мер­ы: трансляция выключается с окончанием службы, а ­объявление на входе н­аписано более крупным­ шрифтом.

Кроме того, Екатеринбургская епархия намерена провести серьезный разговор о духовной безопасности детей с родителями и педагогами, а также серию открытых экскурсионных уроков для школ. На них преподавателям покажут, какими должны быть православные экскурсии.

Стоит отметить, что молебны на изгна­ние нечистой силы нечасто совершаютс­я в церкви и, ка­к правило, происх­одят в монастырях.