С запиской.

25 марта в пермском беби-боксе при медсанчасти №9 оставили малыша. Об этом сообщила Елена Котова, руководитель фонда "Колыбель надежды" на своей странице в соцсети.

При ребенке была записка, где значилось, что мальчика, который появился на свет еще 18 марта, зовут Георгий. Сейчас он находится в детской больнице №13. Его здоровью ничего не угрожает. Правоохранительные органы проверяют, не находится ли ребенок в розыске.

Елена Котова призывает родителей одуматься: "Не бойтесь осуждения. Наша задача – помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем! В ближайшее время органы опеки и попечительства займутся поиском новой семьи для ребенка".

Стоит отметить, что это уже восьмой младенец, которого оставили в пермском беби-боксе, появившемся в 2011 году - первым в России. Сейчас "окна жизни" есть в 20 регионах. Туда подкинули 66 детей, 11 из них вернулись в свои семьи, передает "Уралинформбюро". Между тем сенатор Елена Мизулина продвигает законопроект о запрете беби-боксов. Кабмин, найдя там перегибы, отправил документ на доработку.

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