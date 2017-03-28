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На ММК устроили конкурс для девчат27 марта в 16:10

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Во второй раз.

В ОАО "ММК" состоялся первый отборочный тур конкурса "Профсоюзные девчата". Мероприятие по инициативе первичной профорганизации компании проводится во второй раз. В этом году конкурс посвящен 85-летию ММК.

В отборочном туре участвовали 13 команд от различных структурных подразделений комбината и обществ Группы. Каждая представила "Проекты будущего", которые направлены на улучшение экологической ситуации на месте работы участниц.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, в целом девушкам предстоит пройти несколько конкурсных этапов.

Как пояснил специалист по спортивно-массовой работе и работе с молодежью ППО Группы ОАО "ММК" Денис Херсун, второй отборочный творческий тур пройдет 10 июня в детском загородном центре "Уральские зори". Спортивный этап состоится на базе спортклуба "Металлург-Магнитогорск", а вокальный конкурс - на базе караоке-клуба. Финал "Профсоюзных девчат" запланирован на июль, там выступят пять лучших команд.

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