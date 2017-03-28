Тюменские школьники построили собственный аэропорт 27 марта в 15:23
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И презентовали его в Москве.
Тюменские школьники вернулись с наградами с Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест–2017", проходившего в Москве.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, проект "Аэропорт–81" тюменского лицея №81 был отмечен сразу в двух номинациях: "Лучшее конструкторское решение" и "Инженерный проект".
В направлении Junior FIRST LEGO League команду "СуперЛегоФантазеры" из тюменской школы №65 наградили за сложность в оформлении.
Тюменский школьник Марк Турков занял третье место в номинации "Экстремал". Он управлял роботом дистанционно, используя только видеозрение машины. В арсенале Марка много других изобретений, например, беспилотник для охраны лесов и велосигнализация.
В одном из труднейших направлений FIRST LEGO League достойно выступила тюменская команда "Крути мотор" (школа №70). Соревнования включали игры роботов на поле и защиту проектов. Жюри оценивали эрудицию, командную работу, а также конструкцию представленных изобретений. В результате тюменцы заняли 4 место среди 47 команд.
В "РобоКарусели" представители областной физико-математической школы заняли 13 строчку рейтинга, пройдя во второй тур. По итогам 15 умников будут зачислены на физические факультеты крупнейших вузов, еще 50 отличившихся получат льготы при поступлении.
Следует отметить, что задача "РобоФеста" – подготовить инженерную смену для российской промышленности. Отрасли уже сейчас нужны специалисты, способные работать со сложными системами и роботизированными комплексами. В Тюменской области уделяется особое внимание поддержке юных инженеров. В регионе действуют физико-математическая школа, Центр робототехники и программирования со школьными лабораториями, детский технопарк.
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