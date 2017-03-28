Для переселенцев из аварийного жилья.

Прокуратура Североуральска приняла решение о наложении штрафа на главу города Бориса Меньшикова. По мнению надзорного ведомства, чиновник нарушил условия предоставления межбюджетных трансфертов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2015 года муниципалитету из областного бюджета была выделена субсидия в 101 миллион рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья. В соответствии с соглашением, освоить деньги требовалось до конца 2016 года, однако в поселке Покровске-Уральском не успели сдать в срок дом с 5 квартирами для жильцов аварийного жилфонда. Договоры найма помещений с переселяемыми в итоге не были заключены, а неосвоенные деньги вернулись в региональную казну.

По постановлению прокуратуры мэр Североуральска должен выплатить штраф в 10 000 рублей (не вступило в законную силу). Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Мостовой.