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Водителей-новичков возьмут в ежовые рукавицы27 марта в 19:01

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Для сокращения числа аварий.

В России ввели ограничения для водителей со стажем менее двух лет. Постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

Документ обязывает новичков прикреплять на автомобиль специальный знак "Начинающий водитель" (восклицательный знак на желтом фоне). Кроме того, теперь им запрещена буксировка других автомобилей и управление крупногабаритным транспортом. А начинающим мотоциклистам нельзя перевозить пассажиров.

Новые правила призваны снизить уровень аварийности с участием водителей-новичков, передает "Уралинформбюро".

Другим постановлением, опубликованном 27 марта, устанавливается порядок замены водительского удостоверения. Новый документ взамен старого теперь можно будет получить в Многофункциональных центрах (МФЦ). Там же водители смогут обзавестись и международными водительскими удостоверениями.

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