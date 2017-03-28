Он добивался этого с 2010 года.

Жителю Екатеринбурга удалось через Верховный суд РФ доказать, что перевозка ребенка до 12 лет без автокресла может быть безопасной.

Как пишет РАПСИ, уралец был оштрафован на 3 тысячи рублей по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ в мае 2010 года. Водитель не согласился с данным решением, поскольку использовал при перевозке ребенка так называемое универсальное удерживающее устройство. Это своего рода накладка на штатный ремень безопасности, отводящая лямку от области шеи ребенка к грудной клетке. В отличие от автокресла, такой адаптер стоит очень дешево - в пределах 500 рублей.

Водитель подал жалобы в Госавтоинспекцию и суд Верх-Исетского района, однако ни инспекторы, ни судьи не согласились с тем, что данный способ перевозки детей безопасен.

Екатеринбуржец дошел до Верховного суда, который встал на его сторону. Судья подчеркнул, что автокресло обязательно, если ребенок перевозится на переднем сидении. На заднем могут использовать иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремня безопасности.

Суд отменил постановление ГИБДД о привлечении уральца к административной ответственности, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что с января 2017 года в России вступили в силу новые правила перевозки детей. Они гласят, что ребенка до 7 лет необходимо перевозить строго в автокресле. С 7 до 12 лет - достаточно ремня безопасности, но при условии, что школьник находится на заднем сидении.

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