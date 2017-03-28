Россиян пустят в Турцию без загранпаспорта27 марта в 18:24
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Если РФ согласится на подобный шаг.
Турция готова пускать россиян в страну по внутреннему паспорту, если Россия сделает аналогичный встречный шаг. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишут федеральные СМИ.
По его словам, данный вопрос обсуждался еще два года назад. Тогда стороны достигли значительного прогресса. "Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения", - отметил Мевлют Чавушоглу, добавив, что в турецких аэропортах уже устанавливают устройства для идентификации.
Стоит напомнить, что отношения России и Турции испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. В отместку Москва отменила чартерные перевозки в Турцию и запретила продажу туров в страну. Ограничения были сняты в августе 2016 года.
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